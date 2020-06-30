Молодежи помогут начать карьеру

"Новый сервис будет содержать информацию о практиках и стажировках, объединит работодателей, образовательные организации, студентов в едином маркетплейсе. То есть, вся необходимая информация для организации стажировки и практики будет аккумулирована на одной площадке", - пояснил замглавы Роструда.
Так, с помощью специального сервиса на портале "Работа в России" молодые люди смогут познакомиться с предложениями работодателей, подать заявку о прохождении практики. Работодателям и образовательным организациям станет проще найти друг друга, чтобы заключить соглашение о стажировках студентов.
В Роструде также напомнили, что платформа "Работа в России" - это, прежде всего, общероссийская база вакансий, в которой сегодня представлено более 1,2 млн доступных для трудоустройства рабочих мест по всей стране. А один из новых сервисов платформы позволяет удаленно без дополнительных справок и обращения в Центр занятости зарегистрироваться в качестве безработного.