Молодежи помогут начать карьеру

Сервис по стажировкам и практикам для молодежи появится на платформе "Работе в России" в этом году, сообщили в Роструде. По словам заместителя руководителя ведомства Дениса Васильева, он поможет молодежи получить свой первый опыт работы.

"Новый сервис будет содержать информацию о практиках и стажировках, объединит работодателей, образовательные организации, студентов в едином маркетплейсе. То есть, вся необходимая информация для организации стажировки и практики будет аккумулирована на одной площадке", - пояснил замглавы Роструда.

Так, с помощью специального сервиса на портале "Работа в России" молодые люди смогут познакомиться с предложениями работодателей, подать заявку о прохождении практики. Работодателям и образовательным организациям станет проще найти друг друга, чтобы заключить соглашение о стажировках студентов.

В Роструде также напомнили, что платформа "Работа в России" - это, прежде всего, общероссийская база вакансий, в которой сегодня представлено более 1,2 млн доступных для трудоустройства рабочих мест по всей стране. А один из новых сервисов платформы позволяет удаленно без дополнительных справок и обращения в Центр занятости зарегистрироваться в качестве безработного.