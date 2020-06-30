Назван возраст самого старшего участника онлайн-голосования по Конституции

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ пользовалось популярностью не только у молодежи.

"У нас есть избиратель в возрасте 102 года, который проголосовал электронно. Спасибо ему большое", - рассказал во вторник в информационном центре ЦИК начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что на днях получила телеграмму 93-летнего москвича, который написал ей, что зарегистрировался на ДЭГ, но не может проголосовать. К нему выехали волонтеры и помогли преодолеть технические сложности.

Напомним, дистанционное электронное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходило 25-30 июня в Москве и Нижегородской области. Всего в нем приняли участие 1 090 211 человек или 93,02%. Те, кто зарегистрировался, но не проголосовал через интернет, смогут сделать это 1 июля на своих участках по месту жительства.