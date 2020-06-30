Оформить пенсию удаленно можно до конца июля

Упрощенный порядок оформления пенсий россиянам продлили до конца июля, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

"До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные пенсии", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее такой порядок был утвержден на период с 1 апреля по 30 июня в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. За это время, как отметили в Пенсионном фонде, 70% заявителей оформили пенсию через портал Госуслуг или, оставив заявление в личном кабинете на сайте ПФР. При этом

сведения о стаже и заработной плате предпенсионеров, а также нестраховых периодах, которые учитываются при назначении пенсии, территориальные органы Пенсионного фонда подготовили самостоятельно на основании имеющейся информации.

В ведомстве подчеркнули, что оформить пенсию дистанционно временно можно по телефону, если нет возможности подать электронное заявление. В таком случае сотрудники ПФР получают согласие на оформление пенсии, отражают это в специальном акте, затем формируют заявление о назначении пенсии и запускают дальнейшие процессы по её оформлению. Однако специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету, обратили внимание в пресс-службе ПФР. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.