Указ губернатора Орловской области от 29 июня 2020 года № 294 "О периодах самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше"

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", с учетом положений указа Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Определить для граждан в возрасте 65 лет и старше, состоящих в трудовых отношениях и подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее - граждане), следующие периоды соблюдения самоизоляции:

с 15 июня по 28 июня 2020 года,

с 29 июня по 12 июля 2020 года,

с 13 июля по 16 июля 2020 года.

2. Действие пункта 1 настоящего указа не распространяется на граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

3. Настоящий указ вступает со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







