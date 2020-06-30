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Рубрика: Общество

Неожиданное открытие археологов может переписать историю Польши

Текст: Денис Передельский
Фото: Dom Eko / The First News Фото: Dom Eko / The First News
Фото: Dom Eko / The First News

В Польше археологи обнаружили остатки массивных оборонительных сооружений возрастом около 1000 лет. Это открытие может привести к тому, что первой столицей данного государства признают город Познань.

Об открытии, которое в Польше уже назвали сенсационным, сообщило издание The First News. По словам археологов, обнаружение массивных оборонительных укреплений свидетельствует о том, что Познань могла быть первой столицей Польши. До сих пор считалось, что таковой был соседний город Гнезно.

Фото: Nicholas Dunning / University of CIncinnati
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Однако археологи провели раскопки на площадке в Познани, отведенной под строительство многоквартирного дома. Они обнаружили мощные оборонительные стены, построенные из дерева, камня и песка. Их толщина составляла 40 метров, а высота - 12 метров. Это самые большие в своем роде сооружения, которые находили в Польше.

Именно монументальность оборонительной линии вызвала у археологов предположение о том, что этот город был первой столицей Польши. Укрепления датированы X веком. Они были обнаружены на глубине семь метров в районе Острув-Тумски.

Датировать стены помогло использование современных методов дендрохронологического датирования и фотограмметрии. Ученые отмечают, что точность очень высока. Анализ показал, что стены были возведены в период между 968 и 1000 годами нашей эры.

В то время только самые важные города имели такие мощные укрепления. Археологи установили, что оборонительная инфраструктура Познани состояла из трех линий. Это были своего рода оборонительные кольца, окружавшие город и связанные между собой.

Фото: M. Govarthan / The Hindu
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В городе Гнезно, который расположен в 60 км от места раскопок, подобных сооружений не находили. Ученые считают, что так мощно защищать могли только столицу.

"До сих пор мы верили, что Познань была поселением второстепенного значения, - говорит руководитель раскопок Антон Смолински. - Однако, учитывая открытие массивной крепостной стены, это утверждение теперь крайне сомнительно. Этот раннесредневековый город действительно был стратегическим центром и столицей Мешко I в Польше после крещения".

Отметим, что Мешко I (935-992 гг. нашей эры) является первым исторически достоверным польским князем из династии Пястов. Его считают основателем древнепольского государства. Он объединил множество земель и принял христианство в качестве государственной религии.

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