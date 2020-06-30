Пакистанской компании запретили летать в Европу из-за мошенничества пилотов

Агентство по безопасности полетов Европейского союза заявило во вторник, что пакистанской национальной авиакомпании - "Международные авиалинии Пакистана" (PIA) будет запрещено летать в Европу в течение как минимум шести месяцев.

Это произошло после того, как министр авиации страны сообщил, что почти треть пакистанских пилотов получили свои летные лицензии обманным путем. Представитель авиакомпании Абдулла Хафиз заявил, что PIA не летала в Европу из-за пандемии. Перевозчик надеялся возобновить свои рейсы в Осло, Копенгаген, Париж, Барселону и Милан в течение следующих двух месяцев.

Расследование катастрофы 22 мая с Airbus A320 (PIA), в результате которой погибли 97 человек в южном портовом городе Карачи, привело членов комиссии к ошеломляющему выводу о том, что 260 из 860 пилотов в Пакистане мошенническим путем получили лицензии от Управления гражданской авиации. Власти уволили пять чиновников этого регулирующего органа, и в настоящее время в их отношении заведены уголовные дела. PIA со своей стороны уволила 150 пилотов за мошенничество.

Хафиз заявил агентству Associated Press во вторник, что PIA предупредила Управление гражданской авиации, пакистанский регулирующий орган, о своих опасениях по поводу некоторых лицензий. В 2019 году PIA уволило 17 пилотов из-за опасений по поводу их лицензий после того, как один из самолетов компании по вине пилотов выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в северном Пакистане. По словам Хафиза, пакистанской национальной авиакомпании будет трудно вернуть себе репутацию, несмотря на то что более десяти лет назад PIA считалась одной из лучших авиакомпаний в Азии.