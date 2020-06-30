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Рубрика: В мире

Пакистанской компании запретили летать в Европу из-за мошенничества пилотов

Текст: Максим Макарычев
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Агентство по безопасности полетов Европейского союза заявило во вторник, что пакистанской национальной авиакомпании - "Международные авиалинии Пакистана" (PIA) будет запрещено летать в Европу в течение как минимум шести месяцев.

Фото: AP Photo/Fareed Khan
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Это произошло после того, как министр авиации страны сообщил, что почти треть пакистанских пилотов получили свои летные лицензии обманным путем. Представитель авиакомпании Абдулла Хафиз заявил, что PIA не летала в Европу из-за пандемии. Перевозчик надеялся возобновить свои рейсы в Осло, Копенгаген, Париж, Барселону и Милан в течение следующих двух месяцев.

Расследование катастрофы 22 мая с Airbus A320 (PIA), в результате которой погибли 97 человек в южном портовом городе Карачи, привело членов комиссии к ошеломляющему выводу о том, что 260 из 860 пилотов в Пакистане мошенническим путем получили лицензии от Управления гражданской авиации. Власти уволили пять чиновников этого регулирующего органа, и в настоящее время в их отношении заведены уголовные дела. PIA со своей стороны уволила 150 пилотов за мошенничество.

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Хафиз заявил агентству Associated Press во вторник, что PIA предупредила Управление гражданской авиации, пакистанский регулирующий орган, о своих опасениях по поводу некоторых лицензий. В 2019 году PIA уволило 17 пилотов из-за опасений по поводу их лицензий после того, как один из самолетов компании по вине пилотов выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в северном Пакистане. По словам Хафиза, пакистанской национальной авиакомпании будет трудно вернуть себе репутацию, несмотря на то что более десяти лет назад PIA считалась одной из лучших авиакомпаний в Азии.

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