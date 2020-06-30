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Рубрика: Власть

Памфилова: В сентябре онлайн-голосование пройдет в нескольких регионах

Текст: Галина Мисливская

В Единый день голосования 13 сентября ЦИК планирует провести онлайн-голосование в нескольких регионах, сообщила во вторник председатель комиссии Элла Памфилова.

Фото: iStock
Завершилось онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

"Мы тоже разрабатываем научно-исследовательские работы свои, будем сравнивать, возьмем все лучшее из московского опыта", - сказала она. "По крайней мере мы запланировали в сентябре тоже провести несколько пилотных проектов в тех регионах, которые бы хотели и согласятся", - добавила она.

При этом глава ЦИК подчеркнула, что развивать эту технологию надо "очень аккуратно, очень осторожно, обеспечивая безопасность".

Напомним, дистанционное электронное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходило 25-30 июня в Москве и Нижегородской области. Всего в нем приняли участие 1 090 211 человек или 93,02%. Те, кто зарегистрировался, но не проголосовал через интернет, смогут сделать это 1 июля на своих участках по месту жительства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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