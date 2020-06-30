Открылась международная онлайн-выставка "Пандемия в фотообъективе"

Новости

Видео: Астрономы показали таинственно пропавшую звезду 16:08
СК возбудил дело о гибели в Анапе закопанного в песок ребенка 16:02
В ФАС рассказали о создании реестра видов работ для малого бизнеса 16:01
С июля в Крыму разрешат работать аквапаркам и саунам 15:57
Шойгу напомнил о сроках создания космического аппарата военного назначения 15:40
В Челябинской области лагеря начнут открывать с 6 июля 15:40
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая 15:37
Свыше половины петербуржцев проголосовали по поправкам в Конституцию 15:36
В Подмосковье с 1 июля возобновляются начисления за капремонт 15:33
Facebook показал VR-очки нового поколения 15:27
С середины июля запустят новые поезда в Крым 15:27
В Екатеринбурге разрешат открыть летние веранды кафе 15:20
Жители Чукотки получили тепло от первой в мире плавучей АТЭС 15:20
Новые "Смешарики" будут выходить до 2025 года 15:18
На пляже Анапы погиб закопанный в песок ребенок 15:17
В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший 15:10
Ирина Апексимова: Проголосовать по поправкам к Конституции необходимо каждому 14:59
Marvel поделилась неизвестными ранее фото со съемок "Войны бесконечности" 14:59
Бывшего замглавы Жирновска обвинили в получении взятки 14:57
Названа стоимость самой дорогой в Москве квартиры 14:56
В Пермском крае продлили карантин, но разрешили работать кафе и музеям 14:48
В Москве временно отменили штрафы за неоплаченную парковку 14:48
Известный политолог заявил о легитимности проходящего голосования по Конституции 14:39
В Краснодаре женщина задохнулась в канализационном колодце 14:35
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показал салон 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
30.06.2020 15:10
Рубрика: Общество

Открылась международная онлайн-выставка "Пандемия в фотообъективе"

Текст: Федор Андреев
29 июня в Пекине по инициативе Управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках открылась Международная онлайн-фотовыставка, рассказывающая о борьбе с пандемией COVID-19.

К участию были приглашены ведущие СМИ 27 стран мира, которые предоставили 200 фоторабот более 100 фотографов из Китая, России, Республики Корея, Египта, Франции, Италии, Испании, Бразилии, Мексики, Перу, США и др.

Фото: предоставлено организаторами выставки

Выставка разделена на пять разделов: "Неожиданная и повсеместная вспышка", "Спасение жизней и поддержка врачей", "Беда - одна на всех и взаимная помощь", "Социальная активность прекратилась, экономика пошла на спад" и "Подъем экономики, движение вперед".

В экспозиции использованы технологии новых медиа, чтобы предоставить зрителям всего мира масштаб и подлинную картину этого глобального испытания.

Фото: предоставлено организаторами выставки

Выставка имеет три формы представления: через мобильное приложение, через Интернет и через соцсети. В частности, через смартфоны можно увидеть виртуальную экспозицию в сопровождении комментариев на китайском и английском языках посредством технологии трехмерного моделирования. В компьютере можно увидеть впечатляющие фотоснимки высокого разрешения с пояснениями на 8 языках - китайском, английском, русском, корейском, арабском, французском, итальянском и испанском.

Язык фотографии, понятный всем в мире без перевода, свидетельствует, что смертоносный вирус не знает границ, принося людям разных стран одинаковые страдания, боль, потери. Это общемировая угроза, поэтому победить ее можно только объединившись и помогая друг другу.

Фото: предоставлено организаторами выставки

На церемонии открытия председательствовал замдиректора и главный редактор Управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Гао Аньмин. С приветственной речью выступили начальник Управления Ду Чжаньюань, заместитель председателя Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства Ли Цяньгуан, генеральный директор ФБГУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица, президент Института Итальянской энциклопедии "Треккани" Франко Галло, главный редактор корейского медиахолдинга Aju News Corporation Ян Кю Хён и председатель клуба Рrimera Plana Мексики Хосе Луис Урибе.

В церемонии открытия также приняли участие председатель Китайской ассоциации фотографов Ли Гэ, заместитель заведующего Центром фотографического искусства и заведующий отделением интернет-информации Китайской федерации литературы и искусства, главный редактор веб-сайта Китайской ассоциации фотографов У Яньхуа и другие почетные гости.

Фото: предоставлено организаторами выставки

"Инициатива нашего управления о проведении международной онлайн-фотовыставки сразу получила активный отклик и сильную поддержку из многих стран, - подчеркнул в своем выступлении Ду Чжаньюань. - Это отражает духовную силу взаимной поддержки, сплоченности и взаимодействия человеческого общества в борьбе с пандемией. Экспонатами выставки являются фотоработы более ста фотографов из 27 стран. Они реально отражают противоэпидемические меры, принятые в разных странах. Эти лучшие фотографии не только представляют собой документальную летопись, более того, они демонстрируют высокую художественность и идейность. Фотографы разных стран не только фиксировали мгновения в пространстве и времени, но и позволили нам видеть лучшие проявления человеческих свойств и единые действия правительств разных стран по сбережению жизней и борьбе с общемировой угрозой".

Фото: предоставлено организаторами выставки

С ним согласились остальные участники церемонии открытия. Фотовыставка наглядно показывает реальную картину в странах, пострадавших от пандемии по всему миру. В результате мы глубоко чувствуем трогательные мгновения упорной борьбы с коронавирусом. Это придает мужество, укрепляет решимость и сплоченность для неуклонного движения вперед рука об руку во всемирной борьбе с вирусом для совместного построения сообщества единой судьбы человечества.

Выставка будет доступна для просмотра 6 месяцев.

Общество СМИ и соцсети В мире Восточная Азия Китай Отношения России и Китая Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса
Россия изучает предложение Турции о возобновлении авиасообщения
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России