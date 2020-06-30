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Рубрика: В мире

Пекин принял закон о безопасности для Гонконга

Текст: Константин Волков
Парламент Китая 30 июня единогласно принял закон об обеспечении национальной безопасности в специальном административном районе (САР) Гонконг. Как заявил подписавший закон председатель КНР Си Цзиньпин, новый нормативный акт вступает в силу немедленно, сообщает китайское государственное новостное агентство Xinhua.
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Закон состоит из шести частей и 66 статей.

Как заявил член Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Тань Яоцзун, в новом законе о безопасности предусматривается привлечение к ответственности за действия совершенные до принятия закона и вступление его в силу, то есть документ имеет обратную силу. Максимальное наказание за нарушение закона - пожизненное заключение.

Полиция Гонконга выпустила заявление, которое можно трактовать многозначно. В нем она пообещала "сделать все, чтобы внедрить закон четко и профессионально, чтобы обеспечить соблюдение интересов Гонконга и защитить национальную безопасность".

Гонконгский политик Лян Чжэньин, руководивший специальным административным районом в 2012-2017 годах, заявил, что каждый, предоставивший информацию о нарушителях нового закона, даже если эти люди уже покинули Гонконг, может рассчитывать на вознаграждение в 1 миллион гонконгских долларов (129 тысяч долларов США).

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Джошуа Вонг, лидер движения Umbrella 2014 года и известный активист из Гонконга, объявил о своем уходе из политической организации Demosisto, в которой он является соучредителем.

Также движение покинули его сподвижники Натан Лоу и Агнес Чоу. Вскоре после этого организация Demosisto объявила о самороспуске. Политическое движение Studentlocalism, также выступавшее за независимость Гонконга, заявило, что прекращает деятельность в САР.

Между тем на улицы Гонконга под знаменами КНР вышли сторонники закона о национальной безопасности, они прошли по центральным улицам с плакатами и шампанским.

Следить за реализацией нового закона будет специальный орган, создаваемый Пекином. Ожидается, что будет жестко ограничена всякая деятельность, которую власти КНР сочтут "сепаратистской и террористической, направленной на подрыв государственной власти". Кроме того, предусмотрено наказание и для тех, кого заподозрят в связях с внешними силами - им могут инкриминировать статью "вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность".

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