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Рубрика: Экономика

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

Текст: Ольга Игнатова

Почти половина россиян (45 процентов) полностью или почти полностью не имели никаких сбережений перед началом пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете аналитического центра НАФИ, на который ссылается РБК.

Данные получены в результате опроса населения. 29 процентов респондентов сообщили, что небольшие сбережения у них были, но их оказалось недостаточно в период кризиса. Только 26 процентов опрошенных признались, что сумели сформировать достаточную "подушку безопасности", которая помогла пережить самоизоляцию даже в условиях потери всех источников дохода.

Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости
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С финансовыми трудностями в период пандемии столкнулись 46 процентов всех опрошенных. В случае потери основного источника дохода 42 процента россиян могли бы продержаться на собственных средствах всего лишь месяц. Дальше пришлось бы занимать. Еще 26 процентам респондентов собственных денег хватило бы менее чем на 3 месяца. В среднем же, подсчитали в агентстве, сбережений россиян в случае потери работы хватило бы на 63 дня. В феврале - до начала пандемии в России - 6 процентов россиян, по их собственным оценкам, "едва сводили концы с концами". В апреле таких насчиталось уже 11 процентов. Увеличилась и доля тех, кому перестало хватать денег на покупку одежды (с 21% до 28%).

При этом с 44% до 36% сократилась доля респондентов, которые не затруднялись с покупкой еды и одежды, но уже с трудом могли позволить себе покупку бытовой техники. Стало меньше и тех, кто мог свободно купить машину (с 25% до 19%).

В НАФИ считают, что пандемия заставила пересмотреть ценности и потребительское поведение. Больший, чем раньше, приоритет получат ценности здоровья и семьи. При этом произойдет снижение демонстративного потребления.

Экономика Финансы

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