Видео: Астрономы показали таинственно пропавшую звезду

Специалисты Европейской южной обсерватории (ESO) при помощи Очень Большого телескопа (VLT) зафиксировали таинственное исчезновение массивной звезды, которая еще недавно наблюдалась в карликовой галактике.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем сообщается на сайте обсерватории. Речь идет о массивной звезде в карликовой галактике Кинмана, которую астрономы всего мира активно изучали с 2001 по 2011 годы. Она находилась на заключительной стадии своей эволюции. Поэтому звезда представляла огромный интерес для ученых - они планировали изучить процесс ее гибели. Однако сделать этого не смогли.

"Мы с удивлением убедились в том, что звезда бесследно исчезла", - говорит Эндрю Аллан, руководитель исследования. По его словам, когда в 2019 году астрономы из Ирландии, Чили и США направили телескоп VLT на далекую галактику, то не нашли там этой звезды.

Карликовая галактика Кинмана расположена примерно в 75 миллионах световых лет от нас в созвездии Водолея. С 2001 по 2011 годы ее излучение свидетельствовало о том, что в ней находится голубая переменная звезда высокой светимости. Она была в 2,5 миллиона раз ярче Солнца.

В ESO говорят, что звезды такого типа неустойчивы. Они демонстрируют резкие нерегулярные изменения своих спектров и блеска. Но в 2019 году эти признаки исчезли, породив новую загадку для астрономов. "Было бы крайне необычно, если бы такая массивная звезда исчезла без яркой вспышки сверхновой", - говорит Аллан.

Его группа изучила и более ранние данные. Они указали на то, что таинственно пропавшая звезда, возможно, находилась в фазе сильной вспышки, которая закончилась около 2011 года. На основе моделирования астрономы предложили два возможных объяснения исчезновения звезды без взрыва сверхновой.

Согласно первой гипотезе, вспышка могла стать следствием превращения голубой звезды переменной высокой светимости в звезду с более низкой светимостью, причем она также могла быть частично скрыта облаком пыли.

Вторая гипотеза предполагает, что звезда могла быть поглощена черной дырой без взрыва сверхновой. Если это действительно так, то астрономы зафиксировали крайне редкое событие. Общепринятая теория гласит, что на последней стадии эволюции большинство массивных звезд должны взрываться и образовывать сверхновые.

"Подтвердить истинную судьбу этой звезды должны будущие исследования, - говорится на сайте ESO. - Чрезвычайно Большой телескоп (ELT), ввод которого в строй планируется в 2025 году, будет иметь разрешение, достаточное для того, чтобы разглядеть отдельные звезды в удаленных галактиках, таких как карликовая галактика Кинмана. Тогда, возможно, этот и другие секреты эволюции массивных звезд будут разгаданы".