После переписи населения планшеты перейдут учителям и полицейским

Планшеты, созданные для проведения всероссийской переписи населения, по окончании переписных мероприятий будут переданы в пользование органам внутренних дел, а также медицинским и образовательным учреждениям. Об этом рассказали главы Минпромторга Денис Мантуров и Минкомсвязи Максут Шадаев на открытии новой линии производства планшетных компьютеров на базе российской операционной системы "Аврора".

"Это, в том числе, старт для будущих заказов: после выполнения своей задачи по переписи планшеты будут использоваться другими заказчиками. Например, скорой помощью и работниками ДПС", - сообщил Мантуров.

Планшеты могут стать удобным рабочим инструментом учителей, прокомментировал Максут Шадаев. "У учителей сейчас во многих случаях еще нет ноутбуков и компьютеров, и планшет может помочь показывать ученикам электронный контент, вести электронный журнал", - рассказал он.

С этой целью объем производства планшетов предлагается увеличить до 1 млн 200 штук. Сейчас для проведения переписи запланировано произвести 360 тысяч планшетов.

Глава Минкомсвязи также отметил, что через 2-3 года можно будет ожидать и выхода данных решений на коммерческий рынок.