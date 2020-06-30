Посол Греции в РФ рассказала о предстоящем туристическом сезоне

C 15 июня Греция в надежде заработать на скомканном пандемией коронавируса, но все же не до конца потерянном туристическом сезоне, открыла свои границы для иностранцев, прибывающих из стран с низким уровнем заболеваемости COVID-19. А когда россияне смогут попасть в Грецию? Как будем получать греческую визу в посткоронавирусных условиях? Упадут ли расценки на отдых в солнечной Элладе? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью "Российской Газете" рассказала посол Греческой Республики в РФ Екатерини Нассика.

Туризм является одним из наиболее пострадавших секторов экономики Евросоюза. Известно, что эта отрасль дает больше 20 процентов ВВП Греции и является критически важной для вашей страны. Подсчитан ли в Афинах масштаб понесенных греческой туристической индустрией потерь из-за пандемии COVID-19?

Екатерини Нассика: В настоящий момент мы движемся по неизведанной территории, которая была создана пандемией коронавируса. Ведь никто не может предсказать, как именно будет развиваться нынешний туристический сезон.

Согласно нашим оценкам, Греция примет в этом году 5 миллионов туристов. При наиболее благоприятном сценарии эта цифра вырастет до 10 миллионов. Напомню, что в 2019 году Грецию посетили 34 миллиона иностранных туристов. Тем не менее, мы подчеркиваем - общественное здоровье, включая здоровье наших гостей является и будет оставаться главным приоритетом в текущий период.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис недавно объявил о старте национальной кампании под названием "Перезапустим туризм". Как Афины намереваются это сделать с учетом того, что спрос на туристические услуги резко упал из-за сохраняющихся опасений вокруг эпидемии коронавируса?

Екатерини Нассика: В этом году лето - другое. Мы стали другими. Мы показали, что в состоянии преодолеть трудности и начать все с начала. Наша ответственность заключается в том, чтобы послать сигнал надежды и оптимизма. И наше послание всему миру в том, что греческое лето - это не только солнце и море. Скорее, это состояние ума и души, которое проходит через все времена и сезоны. Это эмоция, которую вы чувствуете с любимыми людьми, эмоции природы и вдохновения. В конце концов, это наш рецепт жизни всегда и везде.

И мы попытаемся вернуть туризм в Греции к жизни в безопасном, скоординированном и эффективном режиме. Эллада частично возобновила международные полеты с 15 июня 2020 года. Наше решение основано на статистике, предоставленной европейскими институтами и агентствами, с акцентом на защиту здоровья наших граждан.

С этой целью мы постоянно оцениваем ситуацию "на земле" и готовы вмешаться в случае необходимости в полном соответствии с рекомендациями профильных экспертов. У нас также введены в действие строгие правила гигиены для обеспечения здорового окружения. Одновременно мы укрепляем нашу национальную систему здравоохранения и ее учреждения во всех туристических направлениях, включая острова. Наш приоритет - обеспечение гостей необходимыми медицинскими услугами, если в этом возникнет потребность. Отпуск в Греции должен быть свободным от забот о здоровье, но никогда не безответственным.

Наша цель - укрепить медучреждения в туристических кластерах, при постоянных консультациях с основными профессиональными инстанциями, как в Греции, так и на уровне международного сообщества. Повторю, что особое внимание уделено укреплению возможностей системы здравоохранения на популярных турнаправлениях. Это включает проведение тестирований, назначение координаторов и докторов для отелей и курортов.

Когда, по вашему мнению, россияне смогут поехать на летние каникулы-2020 в Элладу?

Екатерини Нассика: Наша цель - обеспечить постепенное открытие Греции для международного туризма и избежать возвращения пандемии, что несет риски повторного введения ограничительных мер греческим правительством. Россия является нашим дальним соседом, русские туристы любят Грецию, а греки ждут их. Поэтому Россия не может быть исключена из наших планов. Мы надеемся, что вскоре сможем принять туристов из России этим летом. И ожидаем, что российская сторона скоро возобновит международные полеты в и из Греции.

Как будет выглядеть процедура получения греческой визы для граждан России, которые не являются резидентами ЕС и потребуется ли им предоставлять медицинские справки об отсутствии инфекции COVID-19?

Екатерини Нассика: Процедура подачи заявления на визу останется прежней. Новые рекомендации могут быть уточнены позднее, к 1 июля. Например, о порядке тестирования в пунктах въезда.

Правительство Греции объявило, что оно готово покрыть расходы на пребывание в Греции иностранцев, у которых по прибытии в Вашу страну будет выявлен коронавирус. Куда будут помещены такие люди?

Екатерини Нассика: Тех, у кого при тестировании в аэропортах будет обнаружен положительный результат на COVID-19, размесят для проживания на карантинный период в отелях. Их список определен Генеральным секретариатом защиты граждан при Правительстве Греции.

В западной прессе утверждалось, что в нынешнем туристическом сезоне цены в Греции упадут. Насколько такие прогнозы соответствуют реальности и следует ли туристам ждать скидок?

Екатерини Нассика: Хотя мы не можем предсказывать реакцию частного сектора, исключать снижения цен в случае превышения предложения над спросом нельзя.