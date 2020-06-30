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Рубрика: В мире

Посольство России в США обеспокоено призывами "свести счеты с русскими"

Текст: Константин Волков

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, "у нас серьезная проблема. После того, как в прессе были опубликованы лживые обвинения, в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими". Об этом дипломат сказал, отвечая на вопросы СМИ. Ответы опубликованы на странице дипмиссии в Facebook.

Речь идет о публикации в газете New York Times, где со ссылкой на анонимные источники в американской разведке было сказано, что российская военная разведка якобы предлагала оплату афганским талибам за убийство американских военнослужащих. Позднее эта информация была опровергнута президентом США Дональдом Трампом, который назвал статью "заказухой", советником президента по национальной безопасности Робертом О'Брайаном, а также российской стороной.

Разведка США признала недостоверными данные о сговоре России с талибами

Однако статья в New York Times вызвала резкий отклик в США.

"Через Афганистан прошли миллионы солдат США, - отметил Антонов. - Многие пострадали, потеряли близких и друзей. Негативные эмоции со стороны многих американцев зашкаливают. Особенно на фоне и без того сложной социально-политической ситуации в Соединенных Штатах. Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании".

По словам посла, сведения об угрозах были переданы правоохранительным органам США.

"Исходим из того, что американская сторона будет твердо выполнять свои обязательства в рамках Венской конвенции по защите дипломатических учреждений на своей территории. Там зафиксированы обязательства по обеспечению безопасности иностранных миссий и их персонала", - подчеркнул Антонов.

В мире США Россия и США

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