Прага накрыла самый длинный стол в мире

Жители Праги необычным образом отметили фактическое завершение строгих карантинных мер, которые сопровождали их жизнь на протяжении трех с половиной месяцев. Во вторник вечером на Карловом мосту, который соединяет старинную часть города с Пражским Градом, был накрыт стол длиной в полкилометра. И всяк желающий мог участвовать в этой уникальной трапезе. Условие было только одно: закуска, выпивка и посуда свои. Все остальное - столы, стулья, скатерти, цветы в вазочках и даже дезинфицирующие средства - организаторы бесплатно предоставили участникам акции.

Инициатором столь необычного ужина, в котором, по предварительным оценкам приняли участие более двух тысяч человек, стал столичный предприниматель Ондржей Кобза, известный тем, что он и ранее радовал земляков разными придумками, призванными сделать город теплее и светлее.

По его мнению, любой мост - это символ объединения, а уж что касается Карлова моста, то само присутствие на нем делает человека счастливым. Перед началом застолья Кобза говорил журналистам, что его акция призвана восстановить доверие между гражданами. "Надеемся, что люди принесут угощение и не будут бояться принять бутерброд от соседа за столом".

Кроме того, следует иметь в виду, что в обычное время устроить нечто подобное здесь совершенно невозможно, ибо Карлов мост - одно из самых посещаемых туристами мест в мире. Столпотворение там бывает круглосуточно и круглогодично. Именно сейчас, когда иностранных гостей в Праге нет, жители города наслаждаются возможностью на полную катушку ощущать себя хозяевами своей древней столицы.

Несмотря на столь массовый характер мероприятия, все прошло на удивление гладко. Организаторы предусмотрели любые мелочи, например, договорились с хозяевами близлежащих ресторанов по обе стороны Влтавы о том, что участники ужина могут бесплатно пользоваться их туалетами.

С 1 июля Минздрав Чехии освободил жителей Праги от повинности обязательного ношения масок, их надо будет надевать только в метро.