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Рубрика: В мире

Правительство Венесуэлы вышлет из страны представителя Евросоюза

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AP Photo / Matias Delacroix Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AP Photo / Matias Delacroix

Представитель ЕС в Венесуэле должен покинуть страну в течение 72 часов. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

Фото: Marcelo Garcia/Venezuelan Presidency/AFP
Мадуро заявил о готовности к разговору с Трампом

"Исабель Бриланте Педроса уже предоставили самолет, чтобы она улетела. Дальше мы будем постепенно решать вопросы с Евросоюзом. Если они не уважают Венесуэлу, пусть уходят", - цитирует ТАСС главу южноамериканской страны.

Ранее Евросоюз расширил санкционный список и внес туда 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы. Им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если таковые удастся обнаружить, подлежат заморозке.

В мире Южная Америка Венесуэла Международные организации Международные организации Европейский союз

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