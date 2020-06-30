Правительство Венесуэлы вышлет из страны представителя Евросоюза

Представитель ЕС в Венесуэле должен покинуть страну в течение 72 часов. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Исабель Бриланте Педроса уже предоставили самолет, чтобы она улетела. Дальше мы будем постепенно решать вопросы с Евросоюзом. Если они не уважают Венесуэлу, пусть уходят", - цитирует ТАСС главу южноамериканской страны.

Ранее Евросоюз расширил санкционный список и внес туда 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы. Им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если таковые удастся обнаружить, подлежат заморозке.