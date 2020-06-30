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Рубрика: Экономика

Предприниматель Олег Тиньков переболел коронавирусом

Текст: Иван Черноусов
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Олег Тиньков, основатель и акционер "Тинькофф банка", вылечился от коронавируса. Об этом сам предприниматель рассказал на своей странице в Instagram.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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По его словам, он переболел коронавирусом еще три месяца назад. Кроме того, бизнесмен написал, что скоро ему предстоит операция по пересадке костного мозга из-за лейкемии, которую обнаружили осенью прошлого года. "Я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга..это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации…вероятно до года" (орфография и пунктуация автора сохранены).

Напомним, что в начале апреля предприниматель ушел с поста главы банка. В настоящее время организацией управляет его многолетний партнер - Оливер Хьюз, который занимает должность председателя правления.

Экономика Бизнес Пандемия коронавируса COVID-19

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