Предприниматель Олег Тиньков переболел коронавирусом

Олег Тиньков, основатель и акционер "Тинькофф банка", вылечился от коронавируса. Об этом сам предприниматель рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, он переболел коронавирусом еще три месяца назад. Кроме того, бизнесмен написал, что скоро ему предстоит операция по пересадке костного мозга из-за лейкемии, которую обнаружили осенью прошлого года. "Я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга..это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации…вероятно до года" (орфография и пунктуация автора сохранены).

Напомним, что в начале апреля предприниматель ушел с поста главы банка. В настоящее время организацией управляет его многолетний партнер - Оливер Хьюз, который занимает должность председателя правления.