Путин, Эрдоган и Рухани проведут видеосаммит

В среду, 1 июля, около 14 часов дня по московскому времени состоится онлайн-саммит России, Турции и Ирана на высшем уровне.

"Да, Кремль может подтвердить эту информацию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее о планах такой трехсторонней встречи написали турецкие СМИ.

Планируются открытые выступления президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани.

Напомним, что саммит собирались провести в марте в Тегеране, но из-за пандемии коронавируса отложили.