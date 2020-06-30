Путин поблагодарил военных медиков за борьбу с коронавирусом

Современное поколение медработников достойно продолжает дело своих предшественников, заявил президент РФ Владимир Путин на видеоконференции в связи с открытием медцентров, построенных Минобороны.

"В период эпидемии и военные, и гражданские медработники помогали коллегам из регионов, трудились в составе выездных бригад", - отметил глава государства. В борьбе с эпидемией участвовали более 18,5 тысячи специалистов военно-медицинской службы Минобороны, и все они действовали профессионально и самоотверженно, похвалил он. Делали все необходимое, чтобы не допустить распространение опасной инфекции в армии и на флоте, подчеркнул Владимир Путин.

"В последние недели особое внимание было уделено здоровью военнослужащих, которым предстояло принимать участие в парадах по случаю 75-й годовщины Победы", - констатировал глава государства. Эти торжества ждала вся страна и парады состоялись, в них приняли участие 58 тысяч человек, безопасность которых была надежно обеспечена, продолжил он.

"Нынешнее поколение военно-медицинских работников достойно продолжает дело своих предшественников", - заключил Верховный главнокомандующий.