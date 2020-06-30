Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции

Президент вновь обратился к гражданам - на этот раз накануне основного дня голосования, из Ржевского района, где сегодня будет открыт мемориал Советскому солдату. "Когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи", - подчеркнул Владимир Путин.

"Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы: мы голосуем за страну, в которой хотим жить - с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам", - заявил глава государства.

Путин уверен, что каждый, принимая такое важное решение, думает прежде всего о своих близких и опирается на ценности, которые объединяют. "Поправки в Основной закон в случае вашей поддержки закрепляют эти ценности и принципы как высшие конституционные гарантии", - заметил он. "Только вместе и только сами", - сказал президент. "Именно на нашей ответственности, искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России", - подчеркнул он.

Глава государства напомнил свою четкую и неизменную позицию - поправки вступят в силу только при одобрении, поддержке граждан страны. Голосование уже идет несколько дней - потому что нужно защитить здоровье людей, констатировал Путин и поблагодарил тех, кто уже сделал свой выбор.

"Завтра - основной день голосования", - сказал президент и призвал всех сказать свое слово. "Голос каждого - самый важный, самый главный", - заключил он.

Видео: RT