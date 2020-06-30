Путин заявил о продолжении борьбы с коронавирусом

Новости

Китайский минивэн за 3,5 млн рублей представили в России 19:19
Всероссийскую перепись населения официально перенесли на апрель 2021 года 19:14
Создан первый жидкий протез сетчатки 19:14
Зеленский заявил, что Украине надо готовиться ко второй волне коронавируса 19:11
Джонни Депп может стать новым Джокером в киновселенной DC 19:09
В Петербурге разрешили работу музеев 19:05
Курс евро впервые за две недели поднялся выше 80 рублей 19:01
УПЦ отменила крестный ход на праздник Крещения Руси 18:58
Володин: Пандемия сделала более актуальными поправки в Конституцию 18:55
Глава Крыма отказался ограничить продажу алкоголя в многоэтажках 18:55
Под Костромой во время экскурсии волчица напала на ребенка 18:55
Раскрыта одна из главных тайн Иерусалима времен вавилонского плена 18:52
Четырех петербуржцев госпитализировали после урагана 18:50
Ростуризм: Спрос на поездки внутри РФ может превысить показатели 2019 года 18:43
Индонезийская градоначальница на коленях извинилась перед горожанами за COVID 18:37
С 1 июля авиарейсы на черноморское побережье будут выполняться из десятков городов 18:30
Вышел новый трейлер сериала "Проклятая" с "Флоки" из "Викингов" 18:19
Роскосмос: Ракету-носитель "Ангара" могут сделать многоразовой 18:18
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса 18:16
Путин поблагодарил военных медиков за борьбу с коронавирусом 18:08
Genesis запустил в РФ подписку на авто и анонсировал выход новинок 17:59
Рапота: Ржевский мемориал превзошел самые смелые ожидания 17:55
Рособрнадзор: Пробные ЕГЭ прошли штатно 17:51
На 99-м году жизни умер актер Карл Райнер 17:43
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Как изменят жизнь россиян новые законы
Как изменят жизнь россиян новые законы
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
30.06.2020 18:09
Рубрика: Власть

Путин заявил о продолжении борьбы с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Борьба с коронавирусом продолжится, будет сделано все, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан. Об этом президент Владимир Путин заявил на видеоконференции по случаю открытия медцентров, построенных Минобороны.

"Эти современные медучреждения располагают всем необходимым оборудованием и техникой для помощи людям, столкнувшимся с опасной болезнью - коронавирусной инфекцией. И, конечно, они должны укрепить потенциал региональных систем здравоохранения на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Владимир Путин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса

Уже через два месяца после начала эпидемии, 15 мая, приступили к работе 16 медцентров Минобороны для людей с коронавирусом. Как оценил глава государства, они были построены в беспрецедентно короткие сроки и с высоким качеством. Для работы в них было подготовлено более 2 тысяч высококвалифицированных специалистов. "За полтора месяца эти медучреждения доказали свою востребованность", - отметил президент.

Путин заявил, что борьба с коронавирусом будет продолжена, причем настойчиво и последовательно. "Сделаем все, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан", - заверил он. Президент подчеркнул, что российская система здравоохранения и в целом страна способна быстро реагировать на самые непростые вызовы. В короткие сроки были сконцентрированы ресурсы и созданы дополнительные специализированные койки.

"Весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции и оказание помощи регионам был детально отработан и всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности", - подчеркнул президент.

Власть Работа власти Госуправление Президент Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы