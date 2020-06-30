Путин заявил о продолжении борьбы с коронавирусом

Борьба с коронавирусом продолжится, будет сделано все, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан. Об этом президент Владимир Путин заявил на видеоконференции по случаю открытия медцентров, построенных Минобороны.

"Эти современные медучреждения располагают всем необходимым оборудованием и техникой для помощи людям, столкнувшимся с опасной болезнью - коронавирусной инфекцией. И, конечно, они должны укрепить потенциал региональных систем здравоохранения на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Владимир Путин.

Уже через два месяца после начала эпидемии, 15 мая, приступили к работе 16 медцентров Минобороны для людей с коронавирусом. Как оценил глава государства, они были построены в беспрецедентно короткие сроки и с высоким качеством. Для работы в них было подготовлено более 2 тысяч высококвалифицированных специалистов. "За полтора месяца эти медучреждения доказали свою востребованность", - отметил президент.

Путин заявил, что борьба с коронавирусом будет продолжена, причем настойчиво и последовательно. "Сделаем все, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан", - заверил он. Президент подчеркнул, что российская система здравоохранения и в целом страна способна быстро реагировать на самые непростые вызовы. В короткие сроки были сконцентрированы ресурсы и созданы дополнительные специализированные койки.

"Весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции и оказание помощи регионам был детально отработан и всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности", - подчеркнул президент.