52% жителей Подмосковья проголосовали за поправки в Конституцию

Больше половины избирателей, зарегистрированных в Московской области, уже высказали свое мнение по поправкам в Конституцию, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

- Голосование у нас идет хорошо. На вчерашний день проголосовали уже 52 процента жителей. Уверен, что и остальные найдут возможность для того, чтобы прийти на избирательный участок и отдать голоса, - сказал глава Подмосковья в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Воробьева, процесс голосования в области проходит спокойно, нарушений нет.