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Депутат Калужской городской Думы принял участие в голосовании

Депутат Городской Думы Калуги Евгений Каменарович принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке № 901.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Из 2265 человек, прикрепленных к участку, более 900 калужан уже проголосовали, наибольшую активность жители округа проявили в первые два дня, многие воспользовались услугами выездных участков для голосования. Общенародное голосование завершится 1 июля.

Фото: Калужская городская дума
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"Я проголосовал за поправки к Конституции, это - фундамент для дальнейшего развития России, для нашего движения вперед. Мой гражданский долг поддержать эти поправки", - прокомментировал Евгений Каменарович.

Депутат отметил, что благодаря продолжительности голосования, организации выездных участковых избирательных комиссий и голосования на дому все желающие смогут принять участие в этом важном мероприятии.

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