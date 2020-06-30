Депутат Калужской городской Думы принял участие в голосовании

Депутат Городской Думы Калуги Евгений Каменарович принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке № 901.

Из 2265 человек, прикрепленных к участку, более 900 калужан уже проголосовали, наибольшую активность жители округа проявили в первые два дня, многие воспользовались услугами выездных участков для голосования. Общенародное голосование завершится 1 июля.

"Я проголосовал за поправки к Конституции, это - фундамент для дальнейшего развития России, для нашего движения вперед. Мой гражданский долг поддержать эти поправки", - прокомментировал Евгений Каменарович.

Депутат отметил, что благодаря продолжительности голосования, организации выездных участковых избирательных комиссий и голосования на дому все желающие смогут принять участие в этом важном мероприятии.