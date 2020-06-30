Экологи посоветовали использовать чеснок для защиты от комаров

Чеснок, мята и ромашка помогают избавиться от комаров. Об этом сообщили в "Мосприроде".

"Считается, что эфирные масла творят чудеса - всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесенных на кожу, могут обеспечить вас надежной защитой", - цитирует "Мосприроду" агентство "Москва". Отпугивает комаров также аромат сушеной ромашки или мяты. А всего несколько измельченных долек чеснока, разложенных по углам комнаты, избавят от назойливых насекомых минимум на десять часов.

В "Мосприроде" также рассказали, что установившаяся в столичном регионе погода только способствует активному размножению комаров.