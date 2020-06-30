Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве

Пандемия коронавируса внесла коррективы и в рынок недвижимости. Многие по-прежнему не понимают, что будет с ценами и застройщиками. "Российская газета" опросила экспертов и узнала, стоит ли в Москве сейчас покупать жилье или целесообразнее подождать месяц-другой.

Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая выделяет несколько тенденций, говорящих в пользу покупки недвижимости. "Вероятно, девелоперы ликвидных проектов продолжат наращивать цены, а аутсайдеры могут снизить стоимость, - считает она. - Не исключено, что по итогам года средняя стоимость квадратного метра повысится в связи с ростом себестоимости строительства, относительно высоким уровнем спроса, сокращением предложения и монополизацией рынка".

На ценниках, по ее словам, сказываются меры от государства и застройщиков, направленные на подогрев спроса. Например, крупные компании дополнительно снизили ставку по льготной ипотеке. "Как минимум до конца текущего года девелопер выплачивает проценты по кредиту вместо покупателя, - объясняет Литинецкая. - В результате ежемесячный платеж уменьшается в среднем на 40%. Также появляются программы страхования покупателей от потери работы за счет застройщика". Правда, срок действия специальных программ и акций ограничен.

Выбор новостроек, отмечает Мария Литинецкая, с каждым месяцем сужается, поскольку еще в 2019 году количество новых проектов сократилось. В кризис ситуация сохранится. "Поэтому искусственно откладывать решение о покупке жилья в ожидании призрачного снижения цен сегодня нецелесообразно, - говорит она. - Напротив, лучше воспользоваться моментом, пока действуют льготная ипотека и акции от застройщиков, а объем предложения позволяет подобрать подходящую квартиру".

Генеральный директор Skolkovo Realty Борис Борискин резких скачков на рынке недвижимости не ждет. "Новостройки будут плавно дорожать, - говорит он. - На вторичном рынке ситуация сложнее: наиболее ликвидные и интересные проекты будут расти в цене, а самые неудачные покажут отрицательную динамику".

Генеральный директор агентства недвижимости "БОН ТОН" Наталия Кузнецова уверена: сейчас на первичном рынке Москвы сложились наиболее благоприятные условия для приобретения жилья. "Те, кто рассматривали покупку квартир до пандемии и не отказались от этой идеи, находятся в выигрышном положении", - подчеркивает она. По ее словам, под условия льготной ипотеки попадает значительная часть жилья в массовом сегменте.

"Потребитель может выбирать от студий до "евродвушек", как в старой, так и новой Москве, - отмечает Кузнецова. - Наличие крупного первоначального взноса расширяет возможности покупателей, потому что около половины жилья "комфорт-класса" в старых границах столицы находится на заключительной стадии строительства".

А вот эксперт по инвестициям в недвижимость Ян Марчинский советует не торопиться и подождать два-четыре месяца. В этом случае, уверен он, будет шанс приобрести жилье со значительной скидкой: "первичка" просядет в пределах 15%, а на "вторичке" реально рассчитывать на предложения с дисконтом до 30%. "Тем, кто собирается покупать квартиру, советую набраться терпения на полгода и ждать. На первичном рынке многое будет зависеть от мер поддержки правительства, но цены все равно опустятся, - добавил Марчинский. - Тем же, кто планирует продать квартиру, мой главный совет - продавайте сейчас. Дальше денег у людей будет меньше, спрос на недвижимость упадет, поэтому продать квартиру будет тяжелее, а стоимость станет ниже. Сейчас рекомендую соглашаться на незначительные скидки и активно торговаться, выставляя интересную для покупателя цену".

Немного повременить советует и основатель компании SMARENT Виктор Зубик. "Застройщики играют в маркетинговые войны, мотивируя покупать квартиры здесь и сейчас, а на самом деле количество продаж снижается, - объясняет он. - Если ваша задача - купить новостройку, и вместе с тем есть возможность взять льготную ипотеку, советую делать это в третьем квартале текущего года".

С покупкой "вторички" в готовых домах или старом жилом фонде эксперт советует потянуть подольше. Сейчас спрос, говорит Виктор Зубик, сосредоточен на новостройках: меньше рисков в покупке и льготная ипотека. Часть застройщиков и вовсе берут на себя проценты по ипотеке за первый год.