Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию достигла утром 30 июня 90% - такие данные опубликованы в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Напомним, принять участие в голосовании дистанционно могут жители только двух пилотных регионов страны - Москвы и Нижегородской области. Для участия в онлайн-голосовании необходимо было заранее зарегистрироваться, это сделали почти 1,2 миллиона человек.

Проголосовать они могут с 10:00 25 июня по 20:00 30 июня. К 09:00 30 июня онлайн проголосовали более 1 миллиона 71 тысячи человек, что и составляет 90% от общего числа зарегистрированных.