Известный политолог заявил о легитимности проходящего голосования по Конституции

Эксперт Центра политического анализа, политолог Павел Данилин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию проходит в стране позитивно, а практику распределенного голосования на протяжении недели стоит использовать и впредь, поскольку это удобно для людей и позволяет принять участие в голосовании большему числу граждан.

Также политолог считает, что нужно продолжать внедрение и электронного голосования, которое сейчас возможно только в Москве и Нижегородской области.

"Мы видим высокую явку на электронном голосовании, почти 80% проголосовало в Москве из зарегистрировавшихся. И это говорит, что в целом в Москве надо распространять эту практику и на обычные варианты выборов", - цитирует Данилина aif.ru.

Эксперт также подчеркнул, что голосование по поправкам в Конституцию абсолютно легитимное, а многие заявления о нарушениях на поверку оказываются фейковыми.