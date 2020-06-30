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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Известный политолог заявил о легитимности проходящего голосования по Конституции

Текст: Александр Мелешенко

Эксперт Центра политического анализа, политолог Павел Данилин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию проходит в стране позитивно, а практику распределенного голосования на протяжении недели стоит использовать и впредь, поскольку это удобно для людей и позволяет принять участие в голосовании большему числу граждан.

Фото: RT/ youtube.com
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Также политолог считает, что нужно продолжать внедрение и электронного голосования, которое сейчас возможно только в Москве и Нижегородской области.

"Мы видим высокую явку на электронном голосовании, почти 80% проголосовало в Москве из зарегистрировавшихся. И это говорит, что в целом в Москве надо распространять эту практику и на обычные варианты выборов", - цитирует Данилина aif.ru.

Эксперт также подчеркнул, что голосование по поправкам в Конституцию абсолютно легитимное, а многие заявления о нарушениях на поверку оказываются фейковыми.

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