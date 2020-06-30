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30.06.2020 16:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медики зафиксировали в Подмосковье появление аллергенных мошек

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цветение трав и деревьев, укусы мошек и комаров доставляют летом немало хлопот страдающим аллергией людям.

- Потепление климата может способствовать тому, что в среднюю полосу России могут массово "прийти" другие растения, характерные для южных широт, например амброзия. Ее пыльца считается одним из самых сильных аллергенов, - сообщила aif.ru кандидат медицинских наук Асель Нуртазина.

Фото: iStock
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Кроме того, врачи-аллергологи столкнулись с тем, что в Подмосковье людей начали кусать насекомые, после чего возникает выраженная токсикоаллергическая реакция - покраснение и отек в месте укуса.

"Это не комары, потому что кусочек кожи в месте укуса вырван (это видно при осмотре под увеличительным стеклом)", - отмечает медик.

Врачи-аллергологи также отметили, что в 2020 году наблюдается много крапивниц - зудящая сыпь с волдырями на коже, похожая на ожог крапивы. Согласно одной из гипотез, через десять лет число больных со всеми аллергическими заболеваниями увеличится практически в 1,5-2 раза.

Для лечения поллиноза врачи рекомендуют проводить аллергенспецифическую иммунотерапию, а если у кого-то из близких случилась тяжелая аллергическая реакция, то необходимо вызвать "скорую помощь". В качестве профилактической меры для облегчения самочувствия при аллергии на пыльцу рекомендуется при возвращении с улицы принять душ, сменить одежду и обувь, промыть нос. Медики также советуют в сухую солнечную и ветреную погоду не гулять и не открывать окна. Проветривать квартиры лучше всего после дождя, вечером и когда нет ветра.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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