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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр Москвы принял участие в электронном голосовании по Конституции

Текст: Любовь Проценко
Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, посетив территориальную избирательную комиссии дистанционного электронного голосования. "Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный и удобный, безопасный, надежный способ голосования", - поделился впечатлением Сергей Собянин.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Он поблагодарил Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в городе, который с первого дня отслеживает ситуацию с голосованием в столице: "Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Общественную палату города Москвы, Общественный штаб по наблюдению за голосованием, 20 тыс. наблюдателей, которые проявили инициативу, зарегистрировались, прошли обучение, и сегодня вот эта целая армия людей наблюдает за ходом голосования и обеспечивает его легитимность. Огромное количество работников участковых комиссий, членов участковых избирательных комиссий. На них свалилась, конечно, огромная работа, вообще несопоставимая, что была в прежние голосования".

Фото: RT/ youtube.com
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Мэр так же обратил внимание на то, что впервые процесс голосования проходит в течение семи дней: "Если раньше это проходило в течение одного дня, сегодня это семь дней - семь суток огромной работы, которая не прекращается даже после того, когда закончилось голосование. Идет выверка электронных списков проголосовавших, бумажных списков. Проводится огромная работа. Вот эти семь дней - огромный марафон. Люди, конечно, совершают героический поступок, я считаю, да еще и в условиях риска, связанного с уже прошедшим пиком пандемии. Надеюсь, что сегодня закончится достойно электронное голосование". Москвичи по его словам активно используют такой способ голосования: "Завтра главный день голосования. Надеюсь, что он тоже пройдет успешно".

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