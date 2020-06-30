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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Международные эксперты высоко оценили электронное голосование в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова

За ходом общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, которое проходит с 25 июня по 1 июля, следят эксперты со всего мира. Сегодня, 30 июня, международные наблюдатели посетили Общественный штаб по контролю и наблюдению за электронным голосованием на Покровке, 47. Они высоко оценили организацию голосования, а в рамках международного семинара "Развитие демократических процедур голосования как ответ вызовам времени" рассказали, что опыт Москвы может стать примером демократических процедур голосования для всех стран.

Фото: RT/ youtube.com
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"Впервые мы проводим голосование в течение семи дней. Конечно, это сказывается на активности участников голосования, которая, безусловно, высокая. Но и сказывается на работе избирательной комиссии. Сотрудники территориальных и участковых избирательных комиссий загружены. Шестой день они работают непрерывно с 8:00 до 20:00 для того, чтобы участники голосования, все граждане смогли сделать свой выбор, высказать свое мнение", - отметил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Он напомнил, что жители столицы могут выбрать удобный способ участия: проголосовать на участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн на портале 2020og.ru.

Все желающие могут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию в онлайне. Можно смотреть через интернет все, что показывают камеры видеонаблюдения на избирательных участках. "Видеонаблюдение помогает оперативно отследить нарушения, но и дисциплинирует всех, кто присутствует на участках, помогая избегать конфликтов", - отметил Реут. Он также добавил, что при проведении дистанционного голосования соблюдаются все правила избирательного процесса: равенство участников голосования и соблюдение тайны волеизъявления избирателя.

"Цифровые технологии развиваются стремительно, - подчеркнула Жанин Зих, председатель попечительского совета благотворительного фонда "Жива". - В некоторых областях технологии применяются и тестируются в течение длительного времени, но в ходе избирательного процесса они могут быть использованы впервые и поэтому важно сделать так, чтобы выборы не были скомпрометированы. Если применение системы электронного голосования напрямую касается всех участников избирательного процесса - политических партий, кандидатов, депутатов, СМИ, то с ними необходимо проводить консультации. Необходимо пересмотреть законы, правила выборов и все эти изменения должны быть согласованы и обоснованы до того, как они будут ведены".

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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По ее словам, разработка новых, простых в применении методов электронного голосования приведет к тому, что во многих странах будут отменены бумажные бюллетени и исчезнут избирательные участки. "Доступ к Интернету уже приводит к идее цифровой демократии, когда все граждане в удобной форме могут голосовать по законодательным предложениям" - добавила она.

Мохаммад Эхлас, руководитель Ассоциации содействия развитию молодежи Афганистана, рассказал, что побывал в Москве на многих участках и убедился, что большинство избирателей предпочли электронное голосование. "Технологии, которые в эти дни применялись в Москве, могут стать хорошим примером для многих стран", - подчеркнул он.

"Внедрение современных технологий способствует активному взаимодействию граждан и государственных институтов, и в конечном итоге приводит к расширению демократизации в плане принятия решений. Это положительное явление и неотъемлемая часть прогресса российской политической жизни", - отметил Педро Моуриньо, директор правовой компании из Испании.

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