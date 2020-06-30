Под Костромой во время экскурсии волчица напала на ребенка

Следователи в Костромской области возбудили уголовное дело по факту нападения волчицы на девочку, сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

ЧП с волком произошло днем 28 июня на территории фермерского хозяйства, расположенного в деревне Абрамово Красносельского района области. Шестилетняя девочка приехала вместе с родителями на экскурсию на ранчо, где содержались различные домашние животные. В отдельном вольере около четырех лет жила степная волчица - потомок волков из Костромского зоопарка.

Владельцы ранчо считали волчицу ручной и нередко устраивали с ней фотосессии, в том числе костюмированные шоу в стиле популярного сериала "Игра престолов".

- Во время проведения экскурсии волчица внезапно просунула голову в проем между решеткой и фундаментом вольера, в котором содержалась, и укусила девочку за левую ногу, причинив ребенку телесные повреждения в виде рваной раны левой голени, - сообщили в СК.

Девочку экстренно доставили в медучреждение и провели ей операцию.

После ЧП с ребенком в СК возбудили дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Как выяснили в СК, у владельцев ранчо был патент на экскурсионные услуги, связанные с отдыхом и контактным общением с домашними животными.

Следствию предстоит допросить потерпевшую и очевидцев нападения волка на ребенка. Тяжесть вреда, причиненного здоровью девочки, определит судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования в СК намерены также дать юридическую оценку действиям чиновников, не обеспечивших безопасность туристов на территории фермерского хозяйства.