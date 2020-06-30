Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

В Тульской области полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в убийстве пропавшей девочки. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщил "РГ" официальный представитель УМВД по региону Андрей Ярцев.

13-летняя Юлия Клименкова, проживавшая в поселке Бородинский Киреевского района, ушла из дома 25 июня. Это был уже довольно поздно вечером. Домой она так и не вернулась. Родственники забили тревогу.

На поиски девочки был брошен весь личный состав местной полиции. На место инцидента выезжали руководители региональных управлений СКР и МВД. Подростка искали сотрудники СУ СКР по региону, МЧС, Росгвардии, УФСИН, 106 гвардейской Воздушно-десантной дивизии, поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". В результате 28 июня было обнаружено тело пропавшей девочки. Ее нашли в лесопосадке около поселка Бородинский.

Следователями СКР осмотрено место, где нашли тело. Для выяснения причины смерти назначена судмедэкспертиза. Следователи выясняют объективную картину случившегося.

В ходе оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в убийстве подростка. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель.