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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Текст: Елена Шулепова

В Тульской области полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в убийстве пропавшей девочки. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщил "РГ" официальный представитель УМВД по региону Андрей Ярцев.

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13-летняя Юлия Клименкова, проживавшая в поселке Бородинский Киреевского района, ушла из дома 25 июня. Это был уже довольно поздно вечером. Домой она так и не вернулась. Родственники забили тревогу.

На поиски девочки был брошен весь личный состав местной полиции. На место инцидента выезжали руководители региональных управлений СКР и МВД. Подростка искали сотрудники СУ СКР по региону, МЧС, Росгвардии, УФСИН, 106 гвардейской Воздушно-десантной дивизии, поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". В результате 28 июня было обнаружено тело пропавшей девочки. Ее нашли в лесопосадке около поселка Бородинский.

Следователями СКР осмотрено место, где нашли тело. Для выяснения причины смерти назначена судмедэкспертиза. Следователи выясняют объективную картину случившегося.

В ходе оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в убийстве подростка. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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