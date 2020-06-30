Общество
30.06.2020 14:39
Текст: Юрий Сизов

Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал

25-метровая скульптура солдата на 10-метровом насыпном кургане подо Ржевом олицетворяет бессмертный подвиг Советского солдата, спасшего мир от коричневой чумы нацизма. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко совместно приняли 30 июня участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

"Невозможно без боли думать о тех потерях, - заявил российский лидер, - которые понесла здесь Красная армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более 1 млн 300 тысяч человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра. Значение этой затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно. Она окончательно показала врагу: пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно, как невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины", - подчеркнул Владимир Путин.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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Открытие мемориала, по словам президента РБ Александра Лукашенко, "торжества в российской столице, митинг-реквием в Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывают, что это наши общие победа, память и слава, которые мы и впредь будем свято хранить". Беларусь и Россия, подчеркнул он, едины в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войне.

Глава Беларуси выразил убеждение, что монумент Советскому солдату всегда будет символом нерушимой дружбы между двумя странами, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом дедов и прадедов. "Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также обратился к героям минувшей войны, отметив, что они продемонстрировали всему миру образец беспримерного мужества, патриотизма, свободолюбия и силы духа. "Низкий вам поклон за бессмертный подвиг, доблесть, отвагу и верность Отечеству!" - выразил свою признательность белорусский лидер.

Во время церемонии главы России и Беларуси пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию мемориала. Затем участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.

После торжественной церемонии открытия мемориала президенты поучаствовали в международной акции "Сад памяти", высадив ели в память о погибших в Великой Отечественной войне​​​.

Также главы двух государств осмотрели экспозицию филиала центрального музея Великой Отечественной войны, который находится на территории кластера "Ржевский рубеж".
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Как уже сообщал "СОЮЗ", инициаторами возведения монумента в Тверской области, где шли ожесточенные бои с гитлеровскими оккупантами в 1942-1943 годах, выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес Постоянного комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы.

Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области. В комплекс входит также и музейно-исторический павильон, который оснащен мультимедийным оборудованием, с помощью которого посетители могут ознакомиться с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами, воспоминаниями участников Ржевской битвы.

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