Сергей Павлов призвал калужан принять активное участие в голосовании

30 июня заместитель председателя Городской Думы Калуги Сергей Павлов вместе с супругой посетил участковую избирательную комиссию № 901, расположенную в школе № 6.

Депутат рассказал, что поддержал поправки к Конституции: "Дни голосования важны для каждого гражданина нашей страны. Сегодня люди хотят себя чувствовать защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Поэтому все поправки в Конституцию разработаны с учетом критериев и требований, которые необходимы для развития страны и общества. Я, как гражданин и депутат, сделал свой выбор в поддержку изменений в Конституцию".

Первого июля наступит завершающий этап голосования. Сергей Павлов призвал калужан принять активное участие в выборе дальнейшей судьбы нашей страны.