В центре Москвы изъяли почти 4 килограмма синтетических наркотиков

Наркотики в особо крупном размере обнаружили столичные полицейские в центре Москвы.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что все произошло на Новинском бульваре. В ходе патрулирования территории сотрудники полиции остановили двух молодых людей 20 и 22 лет, которые при проверке документов заметно нервничали. При личном досмотре у граждан в карманах брюк обнаружили два свертка с порошкообразным веществом массой 0,62 и 1,98 граммов, которое после исследования оказалось наркотическим средством - мефедроном.

Затем был проведен обыск по месту жительства одного из подозреваемых. Там оперативники обнаружили другое вещество общей массой 3,43 килограмма. Исследование установило, что вещество тоже является наркотиком - амфетамином.

Оперативники прошлись по различным адресам, где подозреваемые ранее делали закладки, и обнаружили еще 18 граммов мефедрона.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемые заключены под стражу.