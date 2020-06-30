В Гидрометцентре пообещали нескучную погоду

Холодный атмосферный фронт лишь на пару дней остудил жару в столичном регионе. Уже в среду, как рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, придет очередная волна тепла. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Оставшуюся часть недели столбики термометров снова будут штурмовать 30-градусную отметку. До 6 июля, согласно предварительному прогнозу, в столице будет жарко и преимущественно солнечно. Ночи тоже довольно теплые - плюс 13-18 градусов.

"Разная синоптическая ситуация будет складываться - сначала произойдет просто перенос теплого воздуха, затем антициклон добавит солнца. Такая нескучная ситуация - до конца недели температура снова окажется выше нормы градуса на четыре. При этом надо учитывать, что и нормы сейчас довольно высокие", - отметил Вильфанд.

При этом метеоролог добавил, что из-за того, что между волнами тепла присутствует небольшая "передышка" в виде понижения температуры, в целом нынешнюю погодную ситуацию нельзя отнести к опасным явлениям. "Если бы стоял стационарный циклон, то температура воздуха не менялась бы длительное время. А когда пять дней подряд температура превышает норму на пять и более градусов, это опасно для здоровья человека", - уточнил специалист.