В Липецке парня убило током в самодельной душевой кабине

В Липецке молодой человек умер от удара током в самодельной душевой кабине. Как сообщили в СУ СКР по региону, по факту гибели 17-летнего липчанина начали проверку.

Погибшего обнаружил отец. Следователи не обнаружили на теле повреждений, которые свидетельствовали бы о насильственном характере смерти.

- По данному факту следственным отделом по Октябрьскому округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в СУ СКР по Липецкой области.