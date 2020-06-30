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Проект: В регионах

В Липецке сдан дом для обманутых дольщиков

В Липецке проблемный дом в ЖК "Европейский" официально введен в эксплуатацию. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с дольщиками, которые ждали квартиры в нем несколько лет.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Строительство объекта началось в 2014 году. Компания "СУ-5 Трест "Липецкстрой-М" должна была сдать дом еще в конце 2018 года, и 23 квартиры в еще не возведенной новостройке были уже куплены. Однако застройщик не исполнил свои обязательства вовремя: строительство остановилось, когда готовность объекта не превысила 25 процентов.

В июле 2019 года недостроенное здание было включено в Единый реестр проблемных объектов, а уже в сентябре того же года между прежней строительной фирмой в лице конкурсного управляющего и новой - АО "ДСК" - был заключен договор подряда на завершение строительства проблемной многоэтажки. За девять месяцев специалисты АО "ДСК" возвели стены с шестого по семнадцатый этажи, провели остекление, электромонтажные, сантехнические, штукатурные, отделочные, кровельные работы, благоустроили прилегающую территорию.

Фото: Администрация Липецкой области
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Теперь дом сдан, и 23 собственника в ближайшее время получат ключи от квартир.

Напомним, что решением проблем обманутых дольщиков Игорь Артамонов занялся с первых же дней своего назначения главой региона.

- В прошлом году было сдано семь проблемных домов, - напомнил он на церемонии официального ввода в эксплуатацию новостройки в ЖК "Европейский". - В этом году - еще семь. Ударным будет завершающий квартал. В следующем году мы сдадим еще пять домов.

По словам Артамонова, открытым остается лишь вопрос по дому на улице 50 лет НЛМК. Однако скоро и он решится.

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