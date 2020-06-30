В Москве образовалась пробка из-за съемок сериала "Беспринципные"

В центре столицы образовалась пробка из-за съемочной группы сериала "Беспринципные", сообщает агентство городских новостей "Москва".

Операторы перегородили Спиридоньевский переулок для съемки одного из эпизодов, чем вызвали недовольство автомобилистов. На место прибыли сотрудники отдела МВД Пресненского района. Автоинспекторы составили административный протокол по статье 12.33 КоАП об умышленном создании помех движению. В то же время полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

Сериал "Беспринципные" сейчас в процессе создания, в нем заняты известные артисты, в том числе Максим Виторган, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова и Павел Табаков.