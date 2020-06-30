В Москве пенсионерка отдала миллион рублей мошенникам

В очередной раз мошенники сыграли на родительских чувствах пожилого человека. Новой жертвой злоумышленников стала 86-летняя москвичка.

В пресс-службе УВД по Западному административному округу столицы сообщили, что в территориальный отдел полиции с заявлением обратилась пенсионерка. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная, которая преставилась дочерью. Звонившая начала плакать и сообщила, что у нее случилось и ей срочно нужны деньги. Звонившая попросила собрать все средства, что есть дома, и вынести на улицу, так как за ними подъедут.

Пожилая женщина взяла свои сбережения в размере одного миллиона рублей и спустилась к подъезду. Спустя некоторое время к ней подошел незнакомый человек и протянул мобильный телефон, сказав, что на связи ее дочь. Мошенница попросила пенсионерку передала деньги стоящему перед ней мужчине, и она выполнила это. Позже потерпевшая позвонила родственникам и поняла, что ее обманули.

Мошенника задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское Москвы. Им оказался 37-летнего приезжий. Злоумышленник объяснил, что это он попросил неустановленную пока женщину пособничать ему в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливают его сообщницу.