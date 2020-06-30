В Москве выбрали финалистов конкурса разработчиков и изобретателей

Почти 500 заявок выступило от разработчиков, изобретателей и предпринимателей, желающих принять участие в конкурсе на присуждение премии мэра "Новатор Москвы". Финалистами стали авторы 30 проектов, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Финалисты презентуют свои проекты инвесторам, представителям бизнес-сообщества и правительства Москвы, - цитирует ее официальный сайт столичной мэрии. - Затем экспертная комиссия определит победителей. Обладателями премий станут 15 индивидуальных участников или коллективов до пяти человек".

Среди проектов-финалистов много перспективных разработок. Это, к примеру, система, позволяющая следить за здоровьем тяжелобольных пациентов, новые биокомпозитные материалы для протезирования суставов, прозрачные интерактивные дисплеи, микроробот для исследования трубопроводов и другие. Победители конкурса получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.