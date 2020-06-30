В Подмосковье открываются все детские сады

Со следующей недели в Московской области возвращаются к обычной работе детские сады. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

- Мы на время пандемии оставляли в детсадах дежурные группы, открывали их дополнительно, но этого не хватало, запрос на детские сады был большой. Со следующего понедельника все дети могут прийти в свои группы, - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что из всех коронавирусных ограничений в области остались только обязательные маски и запрет на проведение массовых мероприятий.