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30.06.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России стали строить больницы за два месяца

Текст: Татьяна Ткачёва
Стационар на 200 коек, где будут лечить пациентов с новым коронавирусом, возвели по типовому проекту Минобороны. Новую больницу передадут в собственность Воронежской области.

Здание на окраине Воронежа выросло в рекордные сроки. Работы стартовали 25 апреля, а к 25 июня корпус был почти полностью готов. Туда завезли мебель и оборудование, набрали специалистов. Больницу подключили ко всем инженерным сетям. Бдительные воронежцы заметили, что по проекту не предусмотрено центральное отопление. Оказалось, что в палатах и кабинетах установлены электрические батареи.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Медицинская "начинка" нового центра позволит оказывать помощь пациентам с самыми разными инфекционными заболеваниями, в том числе проводить реанимацию. В палатах смонтированы системы дистанционного контроля над состоянием пациентов. Для больных купили "умные" часы.

В ближайшее время здесь будут принимать пациентов с коронавирусом - рядом расположена городская больница скорой помощи № 8, которая целиком отдана для лечения COVID-19.

По окончании эпидемии в новое здание планируют перевести областную "инфекционку". Она сегодня имеет более удобное расположение, ближе к центру города. Но в ее здании не предусмотрены боксы для особо заразных больных. Такие палаты должны иметь отдельный вход с улицы и автономную систему вентиляции. Обеспечить эти условия в старом трехэтажном здании невозможно даже при условии, что на его комплексный ремонт наконец найдут средства.

Фото: iStock
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В правительстве Воронежской области ранее поясняли, что участок, освободившийся после переезда инфекционной больницы на Ростовскую, зарезервируют под строительство школы. Школа в том месте, правда, уже есть - буквально через забор.

Борьба с COVID-19 подстегнула улучшение материальной базы больниц и в других регионах Центральной России. Так, в мае на Брянщине, в Унече, открыли инфекционный госпиталь на 400 мест. Для этого пришлось экстренно ремонтировать здание довоенной постройки, которое не использовалось с 2014 года: не было денег на восстановление фасада, внутреннюю отделку и установку специальной пожарной сигнализации. В обычное время работы заняли бы около года. В условиях эпидемии их провели за две недели - и даже территорию благоустроили.

В Смоленской области недавно дооснастили Гагаринскую ЦРБ. Купили суперсовременный аппарат компьютерной томографии (на сегодня он в России такой один) - на 40 миллионов рублей, собранные благотворителями. До того в больнице был только рентген. Теперь можно будет более точно диагностировать опасные заболевания у пациентов любого веса и возраста, в том числе детей, пояснил главврач Александр Савицкий. В Гагарин смогут привозить на КТ-обследование жителей шести районов Смоленщины. Обращаться с новой техникой местных рентгенологов научат в одной из ведущих клиник Москвы. Туда же можно будет направлять снимки на вторую расшифровку.

В Европе таких заводов нет

В Брянской области открылось самое большое производство медицинских масок в России и Европе.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Строительные работы начались в марте, конвейер пустили 1 июня. В июле предприятие должно выйти на полную мощность (до четырех миллионов масок в сутки) и наладить свое производство мельтблауна - фильтрующего мембранного материала.

На завод набрали около 250 человек. "Средняя зарплата превышает 32 тысячи рублей, люди охотно идут, будем развивать инфраструктуру Почепа и близлежащих районов", - отметил гендиректор предприятия Михаил Фонарев.

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