Волонтеры в Москве отреставрировали старинный столб, который врос в дом

Москва - в деталях. Это снова доказали волонтеры, которые на свои средства отреставрировали старинный столб в центре Москвы.

Это опора от усадебной ограды, которая сохранялась в Брюсовом переулке до 1980-х (тогда он назывался улицей Неждановой в честь народной артистки СССР, лауреата Сталинской премии Антонины Неждановой). Все чугунные столбы и ограда XVII века исчезли, а этот - остался. Потому что врос в дом, построенный в 1900-м году. Разглядел инородца, но не не иноземца краевед Александр Можаев.

У усадьбы было много владельцев. Потом на ее месте разбили сквер. Ограда продержалась дольше всего, пока ее не спилили и не увезли на металлолом. Но этот столб уцепился за родное место. А уже за него - Александр Можаев.

- Он и начал чистить столб. Всего мы насчитали десять слоев краски, - говорит Наталья Тарнавская, которая вместе с другими волонтерами занималась реставрацией. - Весь ХХ век столб красили и продолжали это делать в веке XXI-м. И мы оставили небольшой кусочек для истории, чтобы показать эти слои.

Реставрацией, которую согласовали с товариществом собственников жилья дома 6 по Брюсовому переулку, занимались месяц. Мешали дожди, к тому же был карантин.

- Реставратор Катя Дмитриева и я приходили сюда в свободное время и чистили столб. Нам помогали волонтеры, иначе бы месяца три тут ковырялись, - объясняет Наталья.

Большую трещину на столбе заделали холодной сваркой. Из него вычерпали, сколько смогли, землю. Думали восстановить вазон, который украшал столб до 2000-х, но это слишком дорого. Теперь волонтеры собираются включить столб в список предметов охраны, чтобы его больше не закрашивали.

Для европейских туристов в Москве такая деталь, как столб XVII века, вряд ли представляет интерес. Но для москвичей, которым действительно интересен город и его история, а не только глянцевые виды и главные площади, это важный момент.

- Мы ездим в Европу, чтобы посмотреть на какие-то детали. Но если ты умеешь правильно смотреть на свой город, у тебя получится интересно рассказать о нем друзьям через такие детали, - уверена Наталья Тарнавская, которая несколько лет занимается реставрацией старинных московских вывесок. - Когда ходишь по городу, в котором видишь смысл, ты повышаешь свою самооценку как горожанина. И город становится не просто местом для перемещения.

По словам Натальи, собственники зданий стали внимательнее относиться к таким деталям: "Ситуация в Москве с наследием, сносами зданий похожа на то, что происходило в Европе лет 30 назад. Я разговаривала с краеведами в Лондоне, они это подтверждают. Возможно, мы быстрее пройдем этот путь. И работать в этом направлении должны не только мэрия, но и сами горожане".

Реставрация старинных вывесок, таких фрагментов, как старинный столб сближают город и людей, дают совершенно другое ощущение.

- Да, это ощущение, что ты хозяин в своем городе. Считается, что мы не очень много можем сделать со своей страной, городом... Но на самом деле, надо просто делать, что можешь. И тогда все получится. Наш маленький пример со столбиком в Брюсовом переулке подтверждает это, - говорит Наталья Тарнавская.