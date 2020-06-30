Врачи 25 поликлиник, где начался капремонт, принимают москвичей по новым адресам, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- На время капитального ремонта жители Москвы продолжат ходить к привычным врачам, прием будет просто перенесен в другое здание. По завершении работ для москвичей в шаговой доступности от дома будут работать мощные диагностические центры - с современным оборудованием и высокопрофессиональными специалистами.

Здания поликлиник, где начинаются работы, находятся в 8 округах: Юго-Восточном, Северном, Центральном, Южном, Северо-Восточном, Восточном, Западном и Юго-Западном. Работы проводятся в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник.

До конца 2023 года обновят 135 зданий поликлиник в 78 районах города. По словам Раковой, они будут равномерно размещены по карте города: в девяти округах столицы как минимум 4-5 зданий кардинально преобразятся. Посетителями новейших зданий станут более 4 млн горожан, то есть каждый третий москвич.

Узнать, по какому адресу обращаться за медпомощью на время ремонта своей поликлиники, схему проезда, а также расписание приема специалистов можно на портале mos.ru, официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы и по телефону справочной службы.