Выигрыши в программе "Миллион призов" теперь можно тратить на благотворительность

Выигрышные баллы, полученные в рамках программы "Миллион призов", москвичи могут потратить на благотворительность - такая функция стала доступна с 29 июня, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Полученные баллы, каждый из которых приравнивается к одному рублю, можно, в частности, перевести фонду поддержки слепоглухих людей "Со-единение", фонду помощи людям с ментальными нарушениями "Единение" и другим. Полный список фондов доступен на сайте программы.

Напомним, всего в рамках программы подготовлено два миллиона призов, каждый номиналом от одной до четырех тысяч рублей. Сертификаты выдают с 25 июня по 1 июля, участниками розыгрыша могут стать москвичи, принявшие участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию.

Всего состоялось уже пять розыгрышей более чем 1,2 миллиона выигрышных кодов участников.