Глава Приамурья проконтролировал ход ремонта медучреждений

В 2020 году по нацпроекту обновят семь детских поликлиник (ДП) - в Райчихинске, Тынде, Зее, Константиновке, Свободном и Благовещенске. На это направят более 240 миллионов рублей по региональному проекту "Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".

В мае стартовала реконструкция детской поликлиники №1 в областном центре.

- Она стала первой, с нее начался масштабный ремонт детских медучреждений в регионе, - отметил Василий Орлов. - Здесь мы внедрим принцип "бережливой поликлиники", что позволит сократить сроки ожидания, избавиться от очередей в регистратуре за счет информатизации учреждения - будут введены электронная запись на прием, электронная медкарта, электронная запись на лабораторные и функциональные исследования. Это даст и экономический эффект.

Благовещенскую ДП №1 ремонтировали в 2009 году. Нынешние преобразования - более масштабные, в результате изменится не только интерьер, но и частично функционал помещений. На капитальный ремонт поликлиники направлено почти 54 миллиона рублей по программе развития детского здравоохранения.

- Ремонт в самом разгаре. Уже проведен демонтаж, идет кладка кирпичных стен и перегородок. В здании заменят окна, двери и кровлю. В ходе строительно-монтажных работ проведут частичную перепланировку, установят новые системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, - сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков. - Но мы столкнулись с необходимостью провести дополнительные работы, не учтенные проектом. В ближайшее время специалисты строительного контроля вместе с проектировщиками внесут изменения в документацию и устранят выявленные недочеты.

Главный инженер компании "СтройКом", выполняющей ремонт поликлиники, Александр Смирнов пообещал, что дополнительные работы не повлияют на цену договора.

- Все сделаем, как надо, - сказал он. - Наиболее сложным участком оказался подвал, он был затоплен в результате недавнего мощного ливня.

Кстати, прежде в подвале ДП №1 располагался гардероб. В обновленной поликлинике он переедет на этаж.

- Внедряя бережливые технологии, мы сделали перепланировку и максимально оптимизировали пространство. Прививочный и процедурный кабинеты будут располагаться отдельно. У хирургического и ортопедического кабинетов появится перевязочная. Будет организован фильтр для приема детей с признаками инфекционных заболеваний. Мы маршрутизируем кабинеты - это позволит избежать скопления людей в коридорах. После ремонта будет хорошо, красиво и уютно - и деткам, и врачам, и родителям, - сказала заведующая поликлиникой №1Татьяна Ялама.

Обновленную поликлинику доукомплектуют оборудованием и новой мебелью. На завершающем этапе работ благоустроят прилегающую территорию.

По словам советника министра строительства и архитектуры Амурской области Игоря Агафонова, все семь детских поликлиник, которые следует капитально отремонтировать по поручению губернатора Приамурья, должны быть готовы до конца 2020 года.

Губернатор также оценил, как идет реконструкция отделения анестезиологии и реанимации Амурской областной клинической больницы (АОКБ).

- Я слежу за ходом работ по камерам видеонаблюдения, - пояснил Василий Орлов. - Объект очень важный. Реконструкция реанимации позволит заметно повысить качество оказания медицинской помощи, обеспечить комфорт для пациентов, снизить показатели смертности населения.

В течение 25 лет со дня открытия отделение не знало ремонта.

- Амурская областная клиническая больница - наше головное учреждение. Это единственная тысячекоечная больница, которая оказывает специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь. По некоторым направлениям, таким как нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия, проктология, это единственное медицинское учреждение Приамурья. Реанимационное отделение оказывает помощь всем пациентам, которые нуждаются в интенсивной терапии, и оно одно на весь стационар, - подчеркнула важность проводимого капитального ремонта и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

К кардинальному обновлению приступили в августе 2019 года, завершение работ было намечено на май 2020-го.

- Из-за распространения коронавирусной инфекции произошел сдвиг сроков. Введенные из-за пандемии ограничения не позволили получить все необходимые материалы вовремя, - объяснил Николай Сибиряков.

По словам и.о. министра строительства и архитектуры, строители наверстывают график и в августе реанимационное отделение сдадут в эксплуатацию.

- С нетерпением ждем этого момент. Глобальный ремонт завершается: количество реанимационных коек увеличено до 15-ти, выделены помещения для приема родственников пациентов, куплено современнейшее оборудование - в частности, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозная станция, дефибрилляторы, энцефалографы. Конечно, это улучшит качество оказания медицинской помощи, появится возможность внедрять более современные методики лечения, - поделилась главный врач АОКБ Ольга Сапегина.

Общая стоимость проекта реконструкции - 295 миллионов рублей, из них строительно-монтажные работы обошлись в 90 миллионов, остальная сумма направлена на приобретение медицинского оборудования. Финансирование объекта осуществляется по "единой субсидии", то есть на средства из федерального бюджета, предназначенные для социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.

В целом, как сообщила заместитель министра здравоохранения области Наталья Газданова, в 2020 году на проведение капитального ремонта медицинских учреждений из областного бюджета выделено 493 миллиона рублей. Помимо семи детских поликлиник и отделения анестезиологии и реанимации АОКБ подлежит реконструкции хирургический корпус Тындинской больницы, на что направлено 180,6 миллиона. Запланирован капремонт поликлиник Тамбовской и Зейской больниц, а также "взрослых" поликлиник № 2 и 3 в Благовещенске. В 2020 году предстоит подготовить проектно-сметную документацию на эти объекты, а в 2021-м - приступить к выполнению строительно-монтажных работ.