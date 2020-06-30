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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу магаданского агенства госимущества заподозрили в мошенничестве

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) возбудили в отношении руководителя управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Магаданской области. Его подозревают в хищении 143 тысяч рублей.

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Факт мошенничества вскрылся, когда сотрудники региональной прокуратуры провели в управлении проверку Выяснилось, что руководитель ведомства присвоил себе бюджетные деньги под видом компенсации расходов за служебную командировку в Москву в 2019 году.

Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Прокуроры сообщили, что контролируют ход расследования.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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