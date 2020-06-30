Главу магаданского агенства госимущества заподозрили в мошенничестве

Уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) возбудили в отношении руководителя управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Магаданской области. Его подозревают в хищении 143 тысяч рублей.

Факт мошенничества вскрылся, когда сотрудники региональной прокуратуры провели в управлении проверку Выяснилось, что руководитель ведомства присвоил себе бюджетные деньги под видом компенсации расходов за служебную командировку в Москву в 2019 году.

Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Прокуроры сообщили, что контролируют ход расследования.