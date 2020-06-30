На Чукотке вновь включили отопление

Отопление вновь включили в Анадыре и городском округе Эгвекинот на Чукотке.

Как сообщается на сайте Анадырского городского округа, это сделано "в связи с неблагоприятными погодными условиями, значительным понижением среднесуточной температуры".

Сегодня температура в столице округа не превышает 7 градусов по Цельсию. А завершили отопительный сезон здесь всего неделю назад.

В Эквегиноте, где среднесуточная температура держится на отметке 8 градусов, радиаторы в домах и социальных объектах также стали горячими.

По информации Гидрометеоцентра, низкая температура продержится в регионе до конца недели.