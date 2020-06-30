На Колыме медведь убил геолога

Следователи выясняют обстоятельства смерти 67-летнего геолога в Омсукчанском городском округе на Колыме. 27 июня его тело с признаками насильственной смерти нашли у возвышенности "Тынгыльчанское", в 150 километрах от поселка Омсукчан.

Погибшего обнаружили работники предприятия в лесном массиве примерно в 200 метрах от базового лагеря.

"Характер травм указывает, что мужчина, вероятнее всего, стал жертвой нападения дикого медведя. Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения судебной медицинской экспертизы", - сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства происшествия. После этого будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.