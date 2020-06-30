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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Колыме медведь убил геолога

Текст: Юлия Гарднер

Следователи выясняют обстоятельства смерти 67-летнего геолога в Омсукчанском городском округе на Колыме. 27 июня его тело с признаками насильственной смерти нашли у возвышенности "Тынгыльчанское", в 150 километрах от поселка Омсукчан.

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Погибшего обнаружили работники предприятия в лесном массиве примерно в 200 метрах от базового лагеря.

"Характер травм указывает, что мужчина, вероятнее всего, стал жертвой нападения дикого медведя. Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения судебной медицинской экспертизы", - сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства происшествия. После этого будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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